Leonardo: M5s, no alla vendita a gruppi stranieri, poli strategici rimangano italiani

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle nelle commissioni Difesa e Attività Produttive segnalano: “Apprendiamo con preoccupazione la notizia che Leonardo avrebbe messo in vendita le attività e gli stabilimenti di Oto Melara e Wass con l’alto rischio che finiscano a un gruppo franco-tedesco. E’ una prospettiva che osteggiamo - continuano i parlamentari in una nota congiunta - perché contrari all’ipotesi che il nostro Paese svenda all'estero aziende strategiche che, invece, devono rimanere pubbliche e sotto il controllo dello Stato”. Gli esponenti del M5s aggiungono: “Il polo di Oto Melara è uno storico produttore di cannoni navali e mezzi blindati e corazzati, mentre lo stabilimento Wass è un presidio di punta nella realizzazione di siluri, equipaggiamenti e droni subacquei. La loro cessione a gruppi stranieri significherebbe la perdita di un patrimonio industriale fondamentale per il nostro Paese, in prospettiva anche occupazionale. Già in passato, come nel caso dell’Iveco Defence, ci siamo battuti perché le aziende strategiche restino italiane ventilando persino la scelta di attivare il golden power. Pur essendo consapevoli che siamo di fronte a legittime trattative della Leonardo, il nostro auspicio - concludono - è che venga preservata l’italianità dei due stabilimenti perché rappresentano un asset importante per il Paese”. (Com)