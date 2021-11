Paesi Bassi: fonti stampa, governo studia abolizione tassa sui dividendi dopo annuncio decisione Shell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo uscente dei Paesi Bassi sta valutando l'idea di abolire la tassa sui dividendi. Lo riferisce l'emittente "Rtl Nieuws", citando proprie fonti, secondo cui l'iniziativa dell'esecutivo olandese giunge dopo l'annuncio da parte di Shell di trasferire la propria sede fiscale nel Regno Unito. Il gruppo energetico lascerebbe dunque i Paesi Bassi, una scelta che il governo olandese ha definito "sorprendente". Per abolire la tassa sui dividendi e provare a convincere Shell a mantenere la sede a L'Aia andrebbe trovata una maggioranza in seno alla Camera dei rappresentanti olandese, una questione non semplice vista anche l'attuale assenza di un esecutivo con un mandato politico e la mancata conclusione dei negoziati per la formazione di una nuova maggioranza.(Beb)