© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo con Mariateresa Fragomeni, sindaca di Siderno oggetto di intimidazioni e minacce. A lei tutta la nostra solidarietà di democratiche. Non sei sola Mariateresa, non bloccheranno la democrazia". Lo scrive su Twitter Cecilia D'Elia, responsabile Politiche per la parità e portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche nella segreteria nazionale del Pd. (Rin)