Germania: sindacati per norme anti-Covid nazionali sul posto di lavoro

- La Federazione dei sindacati tedeschi (Dgb) è a favore di norme per il contenimento della pandemia di Covid-19 sul posto di lavoro con efficacia nazionale, in tutta la Germania. “Non è possibile un patchwork di misure”, ha affermato Markus Hoffmann, responsabile del Dgb per le politiche sociali. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo Hoffmann, sia per dipendenti sia per i datori di lavoro deve essere chiaro quanto deve essere fatto per contrastare la diffusione del coronavirus. In particolare, si tratta dell'applicazione sul luogo di impiego della regola 3G, norma che consente di andare al lavoro esclusivamente a quanti sono stati vaccinati contro la Sars-Cov2, sono guariti dopo aver contratto il virus o presentano un test per il Covid-19 con esito negativo. (Geb)