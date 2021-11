Milano: Albiani (Pd), Comune introduca abbonamento mezzi con "alias" per persone transgender

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale del Partito Democratico Michele Albiani ha annunciato oggi in consiglio comunale di essere al lavoro su una nuova proposta per chiedere che a Milano, come già accade a Ravenna, le persone transgender possano utilizzare un "alias" per l'abbonamento dei mezzi. “A Milano già ci sono tre università - ha spiegato Albiani -, ossia Bicocca, Statale e l’accademia di Brera, che danno la possibilità della carriera 'alias', che è la possibilità per studenti e studentesse di avere documenti interni. Porterò la proposta in commissione mobilità e pari opportunità”. (Rem)