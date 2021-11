Piemonte: sì della seconda commissione regionale alla parte urbanistica del Defr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato l'esito favorevole a maggioranza per la parte urbanistica del Documento di economia e finanza regionale 2022-2024 (Defr) del Piemonte. Il documento è stato approvato in seconda commissione dopo le relazioni dell'assessora alle Politiche della Casa Chiara Caucino e quello dell'Urbanistica Fabio Carosso. L'assessora Caucino ha sottolineato che "grazie alle economie dell’ultimo periodo, con un milione e mezzo di euro è stata finanziata la ristrutturazione di circa 160 alloggi delle Atc. Per il Fondo sostegno alla locazione sono già stati ripartiti ai Comuni capofila più di 21 milioni di euro. Per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati la giunta ha deliberato 2 milioni e 700 mila euro. Gli 85 milioni di euro del fondo complementare del Pnrr sono stati ripartiti sulle tre macro aree del Piemonte per la riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, (segue) (Rpi)