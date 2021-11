Balcani: Borrell, molto preoccupati per situazione in Bosnia Erzegovina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Affari esteri dell'Unione europea sono particolarmente preoccupati per la situazione in Bosnia ed Erzegovina. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue. Per quanto riguarda la Bosnia Erzegovina, "la situazione è particolarmente grave" e "siamo molto preoccupati", ha detto. "Perché invece di utilizzare l'anno non elettorale per realizzare importanti riforme alcuni leader politici hanno scelto la via dell'ostruzionismo con una retorica divisiva e secessionista", ha spiegato. "Abbiamo ribadito il nostro impegno per la prospettiva della Bosnia Erzegovina, ma questo prevede che la Bosnia Erzegovina rimanga un Paese unico, unito e sovrano", ha sottolineato Borrell aggiungendo che il lavoro deve ricominciare sulle riforme. (Beb)