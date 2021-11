Recovery: Giovannini, entro 2021 consegneremo fondi a tutti Enti attuatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo già ripartito quasi l'87 per cento dei fondi, 53 miliardi, e speriamo entro questa settimana in ulteriori accordi nella Conferenza Unificata. Consegneremo entro l'anno tutti i fondi agli Enti attuatori". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in audizione presso la commissione Bilancio della Camera nell'ambito dell'esame del decreto recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (Rin)