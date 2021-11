Recovery: Giovannini, realizzato portale innovativo per monitoraggio progetti e anticipazione possibili rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims), ha "realizzato un portale di monitoraggio molto innovativo" che consentirà di "valutare continuamente lo stato dell'arte e tentare di anticipare possibili rischi". Lo ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in audizione presso la commissione Bilancio della Camera nell'ambito dell'esame del decreto recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.(Rin)