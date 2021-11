© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati registrati altri 39.705 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore nel Regno Unito. Come riporta l'emittente radio televisiva "Bbc", i dati del governo di Londra mostrano come invece i decessi dovuti al virus siano in calo, con un totale di 47 nelle ultime 24 ore. (Rel)