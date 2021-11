Ucraina: Borrell, truppe russe hanno lasciato materiali sul confine dopo ultima esercitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe russe, dopo l'ultima esercitazione lungo il confine con l'Ucraina, si sono ritirate, ma hanno lasciato molto materiale che può essere dispiegato e utilizzato velocemente. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue. "E' vero che il segretario di Stato, Antony Blinken, da Kiev ha lanciato un forte allarme. E se Blinken ha detto quel che ha detto, deve avere buone ragioni", ha evidenziato Borrell. "Sembra che dopo l'ultima esercitazione militare alle frontiere, le truppe russe si siano ritirate, ma abbiano lasciato una quantità importante di materiali che possono essere dispiegati velocemente perché già sul posto", ha detto aggiungendo che possono essere dispiegate "una importante quantità di truppe in pochi giorni, perché si tratta di movimentare persone e non materiali". In questo contesto, "abbiamo detto durante l'ultima esercitazione che questa concentrazione delle truppe era molto preoccupante e quel che succede oggi ci suscita la stessa preoccupazione", ha evidenziato l'Alto rappresentante. (Beb)