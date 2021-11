© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue-Svizzera: Sefcovic, importante Berna mostri volontà di impegno e calendario - Per l'Unione europea è importante che la Svizzera mostri la volontà politica inequivocabile di impegnarsi sui problemi reali e un calendario credibile. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, dopo aver incontrato il ministro degli Affari esteri svizzero, Ignazio Cassis. "Questo è stato il nostro primo incontro, dopo la decisione unilaterale del Consiglio federale in primavera di porre fine ai negoziati su un accordo quadro istituzionale con l'Ue. La nostra discussione si è quindi concentrata su dove andremo da qui, ripristinando e rafforzando un clima di fiducia", ha chiarito all'inizio Sefcovic. In questo contesto, "ho trasmesso due messaggi chiave", ha detto. In primo luogo, "le relazioni Ue-Svizzera meritano di meglio della mancanza di prospettive", ha affermato Sefcovic. "L'Ue è il principale partner commerciale della Svizzera, mentre la Svizzera è il quarto. E dati i nostri valori condivisi, siamo anche forti alleati politici. Ecco perché la conclusione di un accordo istituzionale è stata una priorità per l'Ue. Un quadro generale che regoli la partecipazione della Svizzera al mercato unico dell'Ue è fondamentale per la sua integrità, il suo funzionamento e la sua equità", ha spiegato il vice presidente dell'esecutivo europeo. "Quindi la porta dell'Unione europea resta aperta e il nostro impegno per trovare soluzioni concrete e affidabili che rafforzino il nostro rapporto c'è. Ma, e questo mi porta al mio secondo messaggio, per il tango ci vogliono due" persone. Per questo, "quello che ora ci serve dalla Svizzera è la volontà politica inequivocabile di impegnarsi con noi, sui problemi reali che contano, e un calendario credibile", ha evidenziato Sefcovic. (segue) (Res)