- Spagna: premier Sanchez, 1,4 miliardi investimenti per migliorare sistema sanitario - Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato un investimento di 1,4 miliardi di euro tra quest'anno ed il 2023 per trasformare il Sistema sanitario nazionale come parte del Piano per la ripresa. Sanchez in un intervento all'Istituto Carlos III ha definito questo momento come storico e ha spiegato che spera che dovrebbe essere approvato la prossima settimana dal Consiglio dei ministri. "Si tratta di sfruttare l'opportunità offerta dai fondi europei per investire nella scienza, il sistema sanitario nazionale e la ripresa economica attraverso la collaborazione pubblica e privata", ha detto il premier. Gli investimenti saranno incentrati, in particolare, in biotecnologia, prevenzione, diagnosi, trattamento e gestione clinica dei pazienti, con l'intenzione di migliorare la qualità della vita della popolazione e della popolazione. Sanchez era accompagnato dalle ministre delle Finanze e della Funzione Pubblica, María Jesús Montero, dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, della Salute, Carolina Darias e della Scienza e dell'Innovazione, Diana Morant. (segue) (Res)