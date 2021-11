© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: esplosione taxi a Liverpool dichiarata atto terroristico - L'esplosione del taxi avvenuta ieri a Liverpool è stata dichiarata dalle autorità di sicurezza "un atto terroristico". Come riferisce l'emittente radio televisiva "Bbc", l'esplosione è avvenuta intorno alle 11 di mattina all'entrata del Liverpool Women’s Hospital, lasciando un ferito, il conducente del taxi David Perry e un morto non ancora identificato, che si trovava nel retro dell'auto. Nel frattempo, 4 uomini sono stati arrestati dalla polizia di Liverpool per terrorismo, ma le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. (segue) (Res)