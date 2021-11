© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Stoltenberg, sostegno Nato non è minaccia per Russia - Il sostegno della Nato all'Ucraina non è una minaccia per la Russia e le sue esercitazioni nella regione del Mar Nero sono difensive e trasparenti. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa con il ministro degli Affari esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba. "Nelle recenti settimane abbiamo visto una ampia e inusuale concentrazione di forze russe vicino al confine ucraino simile al consolidamento della Russia in Crimea e alla regione del Mar Nero quest'anno. La Nato resta vigile, stiamo monitorando molto da vicino la situazione e continuiamo a consultarci tra alleati e con i partner", ha specificato Stoltenberg. "Ogni altra provocazione o azione aggressiva da parte della Russia sarebbe una seria preoccupazione. Chiediamo alla Russia di essere trasparente sulle sue attività militari. Questo è importante per ridurre le tensioni", ha detto Stoltenberg, ricordando che "la Nato sta al fianco dell'Ucraina". (Res)