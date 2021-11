© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: nel Lazio 12.630 casi positivi attuali, in totale 384.311 guariti e 8.892 morti - Nel Lazio sono 12.630 i casi attuali di covid, di cui 654 ricoverati, 75 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono 11.976 casi e 8.892 i decessi. In totale sono 384.311 i guariti e 405.833 i casi totali esaminati. (segue) (Rer)