I fatti del giorno - America latina

- Cuba: Usa chiedono al governo di garantire diritto a manifestazioni pacifiche - Gli Stati Uniti hanno chiesto al governo di Cuba di “rispettare i diritti dei cubani” consentendo loro di manifestare pacificamente. L’appello giunge mentre l’opposizione cubana si prepara oggi a tornare in strada, dopo le inedite proteste che hanno scosso l’isola lo scorso luglio. A luglio, si legge in una nota del Dipartimento di stato, “il popolo cubano, coraggiosamente e spontaneamente, è sceso in piazza per chiedere al proprio governo un cambiamento: rispetto dei diritti umani, maggiore libertà di espressione e fine della cattiva gestione economica da parte di un regime autoritario che non è riuscito a soddisfare i suoi bisogni più elementari . Il regime cubano ha risposto con violenza, censura, arresti e processi sommari, negando ai propri cittadini il diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica. Il 15 novembre i cubani chiederanno nuovamente al loro governo di ascoltare le loro aspirazioni per un futuro migliore. (…) Chiediamo al governo cubano di rispettare i diritti dei cubani, consentendo loro di riunirsi pacificamente e di usare la propria voce senza timore di rappresaglie, e di mantenere aperti i collegamenti Internet per il libero scambio delle informazioni”. (segue) (Res)