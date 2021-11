© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba: nuova giornata di proteste, Ue chiede di garantire libertà di stampa - L’Unione europea chiede alle autorità cubane di garantire la libertà di espressione e di stampa, in vista delle nuove manifestazioni di protesta in programma oggi. L’appello arriva dopo che ieri le autorità cubane hanno revocato gli accrediti stampa a cinque giornalisti cubani dell'agenzia stampa spagnola "Efe”. “L’Ue invita le autorità cubane a garantire la libertà di parola e di stampa, come previsto dalla Costituzione cubana e sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, e a ripristinare tutte le autorizzazioni e le credenziali necessarie al personale dell'agenzia di stampa spagnola Efe”, si legge in una nota diffusa dal Servizio di azione esterna dell’Ue. “I corrispondenti esteri svolgono un ruolo importante nel promuovere la comprensione internazionale e nel contribuire all'apertura delle società”. (segue) (Res)