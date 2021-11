© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba: nuova giornata di proteste, dalla Cina sostegno contro "forti ingerenze" - La Cina sostiene Cuba contro le "forti ingerenze" esterne. È quanto si legge sull’account Twitter del portavoce del ministero degli Affari esteri di Pechino, in una dichiarazione pubblicata in concomitanza con la nuova giornata di proteste dell’opposizione cubana in programma oggi. È attesa per oggi a Cuba una nuova giornata di "mobilitazioni pacifiche" indetta dalla piattaforma Archipielago per chiedere la liberazione dei "prigionieri politici" e la soluzione delle differenze "per via democratica". Un appuntamento che cade nel giorno in cui l'Avana dispone la riapertura delle frontiere a lungo chiuse per arginare la diffusione del nuovo coronavirus e il rientro degli studenti a scuola. Le manifestazioni, che gli organizzatori intendono svolgere nel perimetro consentito dalla Costituzione, saranno per lo più proibite dal governo, che parla di azioni ordite dai centri di potere negli Stati Uniti, e finalizzate a sovvertire l'ordine nazionale. (segue) (Res)