I fatti del giorno - America latina (4)

- Bolivia: proseguono proteste opposizione nonostante dietrofront governo su legge antiriciclaggio - I settori più radicali dell'opposizione in Bolivia hanno annunciato che proseguiranno gli scioperi e le mobilitazioni contro il governo del presidente Luis Arce nonostante la disponibilità dell'esecutivo ad abrogare la controversa legge antiriciclaggio al centro delle proteste. E' quanto ha affermato il leader del Comitato civico di Potosì (Comcipo), Juan Carlos Manuel, secondo il quale la proposta del governo non è sufficiente. "Continueremo con le mobilitazioni perché non è sufficiente l'abrogazione della legge", ha dichiarato domenica Manuel al termine di una riunione del Comcipo. "Esigiamo l'abrogazione di tutto il pacchetto di leggi e il ripristino della maggioranza minima di due terzi del Parlamento sulle leggi costituzionali", ha aggiunto. Sulla stessa linea il presidente del Comitato civico di Santa Cruz, Romulo Calvo, che ha annunciato il proseguimento delle proteste esigendo il dietrofront del governo del Movimento politico al socialismo (Mas) su molte delle iniziative legislative approvate fino ad oggi. (segue) (Res)