I fatti del giorno - Italia (2)

- Scuola: Bianchi, 18 miliardi per rigenerare l’intero sistema - “Abbiamo 18,5 miliardi per rigenerare completamente la struttura del sistema scolastico italiano”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in un videomessaggio alla conferenza “Ripensiamo insieme la scuola” in Senato. “Le risorse devono essere in grado di recuperare anche quei problemi che non possono più esistere in una Paese come il nostro. Investire negli asili nido per eliminare le distanze che esistono in diversi parti del Paese. Inoltre è necessario ridurre la dispersione scolastica”, ha concluso Bianchi. (segue) (Rin)