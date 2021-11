I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Green pass: Costa, riflessione in corso su tempi di validità, possibili modifiche - Sulla possibilità di ridurre i tempi di validità del green pass “c’è una riflessione in corso”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a “Tagadà” su La7 spiegando che i dati scientifici mettono in evidenza come con il tempo i vaccini perdano di efficacia. "Questo è un tema aperto alla riflessione, prevedo che ci possano essere delle modifiche. I primi vaccinati sono già in grado di ricevere la terza dose, abbiamo ancora qualche settimana davanti per valutare”, ha aggiunto. (segue) (Rin)