I fatti del giorno - Italia (5)

- Imprese: Ita Airways e Tap Air Portugal firmano accordo di codeshare - Ita Airways e Tap Air Portugal hanno firmato un accordo di codeshare che collega Italia e Portogallo attraverso i network di entrambe le compagnie aeree. Grazie a questa partnership commerciale, operativa da oggi 15 novembre - riferisce una nota - Ita Airways amplierà la propria offerta commerciale in Portogallo, incrementando e sviluppando nuovi flussi di traffico leisure e business. Ita Airways applicherà i propri codici sui voli operati da Tap Air tra Roma, Milano, Venezia e Lisbona, consentendo ai propri clienti di volare direttamente tra i due Paesi. Allo stesso modo, Tap Air Portugal eseguirà il code share di Ita Airways su 13 destinazioni nazionali italiane in collegamento oltre l'aeroporto di Roma Fiumicino. A seguito di questo accordo, i clienti di Ita Airways e Tap Air Portugal possono volare verso le destinazioni desiderate con un biglietto "unico", effettuando il check-in all'aeroporto di partenza e il ritiro del bagaglio imbarcato all'aeroporto di arrivo. I voli in codeshare sono ora disponibili per la vendita attraverso i rispettivi siti web delle compagnie aeree (ita-airways.com and flytap.com), i sistemi di prenotazione e nelle agenzie di viaggio. (Rin)