- Cina: stampa, effettuate esercitazioni aeree notturne sul Mar Cinese Meridionale - Decine di bombardieri modello H-6J sarebbero decollati dalla Cina, dalla base di Hainan, al largo del Mar Cinese Meridionale, per condurre pattugliamenti ed esercitazioni notturne nell'area. Lo riferisce il quotidiano di Hong Kong "South China Morning Post", precisando che le manovre avrebbero avuto luogo all'inizio di novembre. Nel corso delle operazioni militari, i piloti avrebbero sperimentato diverse strategie di attacco notturno, migliorando la resistenza alle offensive marittime e terrestri. Negli ultimi mesi, la necessità di sicurezza e stabilità nel Mar Cinese Meridionale è stata ripetutamente invocata dalla leadership della Repubblica popolare in sede internazionale. Pechino, infatti, rivendica gran parte dell'area e ha intensificato le esercitazioni militari per scoraggiare l'ingerenza dei Paesi occidentali, soprattutto Regno Unito e Stati Uniti. (segue) (Res)