- Cina-Usa: Pechino respinge opinioni di Blinken su questione taiwanese - Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha pronunciato "parole sbagliate sulla questione taiwanese" e la Cina vi si oppone fermamente. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, in riferimento alla telefonata dello scorso 12 novembre intrattenuta da Blinken con il capo della diplomazia cinese, Wang Yi. Nel corso del colloquio, il segretario Usa si era detto preoccupato "per la continua pressione militare, diplomatica ed economica della Cina su Taiwan" e aveva esortato Pechino a impegnarsi in un dialogo significativo per risolvere le questioni dello Stretto in modo pacifico e coerente. Dichiarazioni fermamente respinte dal governo di Pechino, che a poche ore dal summit virtuale tra i presidenti Xi Jinping e Joe Biden torna a ribadire la propria sovranità sull'isola. "La riunificazione della Cina è una tendenza storica inarrestabile. (...) Tutte le manifestazioni di sostegno all''indipendenza di Taiwan' costituiscono interferenze negli affari interni della Cina, e ostacolano il mantenimento della pace e della stabilità nello Stretto", ha detto il portavoce, intimando a Washington di gestire la questione taiwanese "correttamente e con attenzione per non compromettere il rapporto bilaterale" Cina-Usa. (segue) (Res)