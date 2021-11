© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: Foxconn investirà 719 milioni di dollari in auto elettriche, robot e sanità digitale - La taiwanese Foxconn, leader nella produzione di componenti elettronici, prevede di investire 719 milioni di dollari in veicoli elettrici, robot e sanità digitale. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Central news agency" ("Cna") di Taipei, aggiungendo che la cosiddetta "iniziativa 3+3" ha richiesto un capitale iniziale di 36 milioni di dollari. A riferirlo è un dirigente finanziario della compagnia, secondo cui il colosso tecnologico punta a raddoppiare gli investimenti ai settori nel corso del 2022. Elemento cardine dell'iniziativa è il business dei veicoli elettrici, mercato già esplorato da Foxconn in precedenza. Lo scorso 18 ottobre, durante l'Hon Hai Tech Day di Taipei, l'amministratore delegato dell'azienda, Young Liu, ha infatti svelato i primi tre prototipi di veicoli elettrici prodotti dall'azienda (una berlina di lusso, un Suv e un autobus), che dovrebbero essere messi in commercio nei prossimi anni. (Res)