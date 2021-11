Piemonte: costo Covid su sistema sanitario della Regione è di 595 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pari a 595 milioni di euro il costo del Covid sul sistema sanitario piemontese nel 2021. Il dato è stato comunicato in una nota stampa dall'Unità di crisi della Regione. Questo calcolo è suddiviso in 400 milioni per le spese e 195 per il personale sanitario. Mentre la ricaduta su ogni cittadino del Piemonte pro capite è stata di 138 euro, in media con la linea nazionale che è di 135 euro. La Regione, si legge nella nota, ha fatto fronte alle maggiori spese attraverso le economie del fondo sanitario e utilizzando le risorse del Fesr, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, che l’Ue ha autorizzato per fronteggiare i costi della pandemia. (segue) (Rpi)