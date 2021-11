Piemonte: costo Covid su sistema sanitario della Regione è di 595 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo ha consentito al Piemonte, continua la nota dell'Unità di crisi, di mantenere un equilibrio e garantire il servizio sanitario anche guardando al prossimo anno, ma per poter mettere in campo nuovi investimenti nel 2022, spiegano dalla Regione, "sarà fondamentale un intervento dello Stato". In questo senso, domani l’assessore alla Sanità Luigi Icardi - assieme ad altre regioni - sarà a Roma per un incontro sul tema dei fondi sanitari, prima con i capigruppo di Camera e Senato e a seguire con i coordinatori e vice coordinatori della Commissione salute della Conferenza delle regioni con il ministro della Salute Roberto Speranza. (Rpi)