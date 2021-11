Covid: assessore Lazio, somministrazioni vaccino aumentate del 10 per cento in 7 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell' odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l'assessora alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato ha dichiarato: "Le somministrazioni del vaccino covid, nel Lazio, "sono aumentate del 10 per cento rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi il 64 per cento, il 24 per cento sono seconde dosi e prime dosi al 12 per cento. I richiami sono oltre 325 mila". (Rer)