Sahel: Di Maio, contenere minaccia terroristica in Golfo di Guinea

- L'Italia considera della massima importanza il contenimento della minaccia terroristica dal Sahel verso il Golfo di Guinea. Questo, a quanto si apprende, il messaggio dato dal ministro agli Affari esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al Consiglio Affari esteri dell'Unione europea a Bruxelles. "Siamo convinti che non possa esserci stabilità in Sahel senza una piena stabilizzazione in Libia", ha affermato Di Maio. "Consideriamo inoltre la massima importanza del contenimento della minaccia terroristica dal Sahel verso il Golfo di Guinea: è fondamentale rafforzare il nostro impegno ad assistere gli Stati rivieraschi dell'Africa Occidentale. L'azione della rappresentante speciale (dell'Ue per il Sahel, Emanuela Del Re) sarà particolarmente utile per consolidare il dialogo sulla sicurezza", ha sottolineato il ministro. (Beb)