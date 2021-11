Lombardia 2023: Fontana, discutere di cose serie non di contendibilità Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono discorsi che lasciano il tempo che trovano e in questo momento dovremmo parlare di cose serie e non di contendibilità della Regione Lombardia". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo al segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, che venerdì ha lanciato ufficialmente la sfida per le prossime elezioni regionali del 2023 a margine dell'evento di ringraziamento degli uomini della protezione civile per l'impegno mostrato durante la pandemia, che si è tenuto oggi a piazza Città di Lombardia. "Dovremmo parlare del superamento definitivo della crisi pandemica, abbiamo bisogno di parlare di ripresa economica, di cose positive. Una volta tanto parliamo di cose serie e non di filosofia fine a sé stessa", ha concluso Fontana. (Rem)