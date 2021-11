Burkina Faso: presidente Kaboré su attacco, non permetteremo di minare le fondamenta dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle 20 persone - 19 gendarmi e un civile - che sono state uccise in un attacco armato nel nord del Paese, nella zona che confina con Mali e Niger nota come "delle tre frontiere". "Dobbiamo rimanere uniti e determinati di fronte alle forze del male che ci impongono una guerra spietata. Non permetteremo che le fondamenta della nostra Nazione vengano minate", ha scritto il capo dello Stato su Twitter, salutando la memoria delle "nostre valorose Sfd (Forze di difesa e sicurezza) cadute sul campo di battaglia". Una ferma condanna è giunta anche dal ministero degli Esteri francese, che in una nota ha espresso le sue condoglianze alle famiglie e ai parenti dei gendarmi caduti, nonché al popolo del Burkina Faso. "Con tutti i partner della Coalizione per il Sahel, la Francia è al fianco delle autorità burkinabè nella lotta al terrorismo", si legge nella dichiarazione. (segue) (Res)