Burkina Faso: presidente Kaboré su attacco, non permetteremo di minare le fondamenta dello Stato (2)

- Secondo quanto riferito dal ministro della Sicurezza, Maxime Kone, l'attacco armato è stato condotto da sospetti militanti jihadisti nella regione settentrionale del Burkina Faso ed è stato sferrato contro un avamposto della polizia militare nei pressi di una miniera d'oro a Inata. Le autorità temono che il bilancio delle vittime possa aumentare. Non ci sono state rivendicazioni immediate di responsabilità per l'attacco, avvenuto due giorni dopo un altro assalto in cui sette agenti di polizia sono stati uccisi nella zona vicino al Niger e al Mali, nota come "zona dei tre confini" e considerata l'avamposto dello jihadismo a livello continentale. Gli attacchi dei gruppi armati legati ad al Qaeda e allo Stato islamico hanno continuato a intensificarsi nell'area nonostante la presenza di migliaia di militari delle Nazioni Unite, delle missioni regionali e occidentali e gli sforzi di alcuni governi per negoziare con i combattenti. (Res)