Camera: domani audizioni su fondazioni lirico-sinfoniche

- Domani martedì 16 novembre, la commissione Cultura della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico-sinfoniche, svolge in videoconferenza le seguenti audizioni: ore 15, Gianluca Sole, già commissario straordinario del governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche dal 2014 al 2020; ore 15:45, Marco Aldo Amoruso, commissario straordinario del governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche; ore 16:30, direttori artistici del teatro Massimo di Palermo, Marco Betta; del teatro Carlo Felice di Genova, Pierangelo Conte; del teatro Regio di Torino, Sebastian Schwarz, e del Teatro dell'Opera di Roma, Alessio Vlad. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)