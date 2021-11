Vaccino: Fontana, da primo dicembre terza dose anche a over 40, necessario uscire dalla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi dal primo dicembre inizieremo, secondo le indicazioni del governo, a somministrare anche agli over 40. A breve, daremo le indicazioni per le prenotazioni". Lo ha detto oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della cerimonia di ringraziamento degli operatori della protezione civile per il lavoro svolto durante i mesi della pandemia, che si è tenuto oggi presso piazza Città di Lombardia. Per il presidente è fondamentale che la Lombardia esca dalla pandemia: "voglio solo che la gente aderisca con determinazione alla terza dose - ha spiegato - e che quelli che fino a oggi non si sono fatti vaccinare, si facciano vaccinare. Quella è l'unica cosa seria e utile che dobbiamo ricordare ai nostri cittadini fino alla nausea". (Rem)