Ambiente: M5s su smog, serve commissariamento per ridurre decessi e uscire da infrazioni

- "I dati 2019 sui danni dello smog in Italia, resi noti dall’Agenzia ambientale europea, impongono una seria riflessione sulle nostre politiche per la riduzione dell’inquinamento urbano. Il triste primato di morti legate al biossido di azoto e i quasi 50mila decessi associati all'esposizione al particolato fine non devono lasciarci indifferenti. Il Movimento cinque stelle ha portato questa consapevolezza in molti provvedimenti approvati o proposti in Parlamento e al governo, ma è necessario che la presa di coscienza sia più ampia e coinvolga tutte le forze politiche e sociali". Lo affermano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Ambiente. "Il nostro impegno in questi anni è inequivocabile - riprendono -: la prima legge sul clima, il superbonus 110 per cento per l’efficientamento energetico degli edifici, il sostegno alle opere ferroviarie e al trasporto pubblico locale, il lavoro sulla riduzione del traffico privato e la diffusione di una mobilità sempre più sostenibile, la spinta ai veicoli elettrici. Siamo coscienti però che servono investimenti maggiori e soprattutto che bisogna incentivare la transizione in chiave ecologica delle attività più inquinanti, trasformando ad esempio i cosiddetti sussidi ambientalmente dannosi in sussidi ambientalmente favorevoli". (segue) (Com)