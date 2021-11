Ambiente: M5s su smog, serve commissariamento per ridurre decessi e uscire da infrazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per fronteggiare l’allarme smog, che oltre al dramma delle vite umane determina anche procedure d’infrazione da parte dell'Unione europea, è necessario mettere in campo misure straordinarie. La nostra proposta, che si sostanzia in un emendamento a prima firma del collega Alberto Zolezzi, è quella di commissariare gli interventi volti a fronteggiare l’emergenza in alcune aree del Paese particolarmente inquinate, in primis la Pianura Padana, sul modello del commissario unico alle bonifiche delle discariche illegali, anch’esse oggetto di procedure d’infrazione europea, che sta dando ottimi risultati", concludono. (Com)