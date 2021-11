Green pass: Costa, discussione sui tamponi non è sul tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione dei tamponi per ottenere il green pass “non è al momento sul tavolo”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a “Tagadà” su La7 parlando della validità e dei tempi dei tamponi molecolari e antigenici per ottenere la certificazione verde. “L’unica riflessione è sulla durata del green pass. Così come non è sul tavolo la possibilità di togliere il tampone dai requisiti per ottenere il green pass”, ha aggiunto. (Rin)