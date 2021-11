Piemonte: la giunta regionale investe 1 milione di euro per realizzare il ponte di Borgomanero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un investimento da un milione di euro per realizzare il ponte di Borgomanero, che consentirà una semplificazione della viabilità a servizio di tutto il territorio. È uno degli interventi avviati dalla giunta regionale del Piemonte nell'ultima seduta. “Manteniamo l’impegno che avevamo preso con il territorio. È un intervento necessario che finalmente grazie alle risorse che mettiamo in campo potrà essere portato a compimento - hanno affermato il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi -. Questo primo stanziamento è stato destinato a progetti già in fase di completamento o realizzazione attraverso risorse che andavano utilizzate entro il 2021, ma sono già in fase di predisposizione altri accordi di programma con cui interverremo nelle prossime settimane", hanno concluso.(Rpi)