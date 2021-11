© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati dei contagi in aumento tra i sanitari devono indurci a una riflessione approfondita. Al governo chiediamo di accelerare sulla terza dose, in modo particolare tra medici, infermieri e operatori sanitari che, ogni giorno, lavorano in ambienti ospedalieri e a contatto con malati e soggetti particolarmente fragili". Lo afferma in una nota il senatore Udc, Antonio De Poli.(Com)