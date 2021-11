Algeria: presidente Tebboune conferisce onorificenza a giornalista Bernardo Valli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha deciso di assegnare la medaglia "Amici della rivoluzione algerina" al giornalista Bernardo Valli per il suo contributo alla documentazione di questo periodo della storia del Paese nordafricano. E' quanto si legge in un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Bernardo Valli ha lavorato come corrispondente di guerra in Algeria durante la rivoluzione e, dopo l'indipendenza, ha contribuito alla realizzazione del film "La battaglia di Algeri". (Ala)