Libia: alcuni centri elettorali chiusi per protesta contro candidatura Saif al Islam Gheddafi

- Centri elettorali chiusi in diverse città della Libia per protesta contro la candidatura di Saif al Islam Gheddafi alla presidenza della Repubblica. “Agenzia Nova” ha appreso che le sedi dell’Alta commissione elettorale ad Al Khums, Zawiya e Zliten - tutte città che si trovano in Tripolitania, la regione occidentale della Libia - sono state chiuse da alcuni dimostranti contrari alla “discesa in campo” del secondogenito del defunto rais, Muammar Gheddafi, e del generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) in procinto di annunciare la sua candidatura. Testimoni oculari nella città di Gharyan, nelle montagne Nafusa, nell'ovest del Paese, hanno riferito che i manifestanti hanno chiuso per diverse ore il centro elettorale prima che venisse riaperto. Ieri sera, veicoli blindati e veicoli militari hanno sfilato per le strade della città di Zintan mostrando slogan contro la candidatura di Saif al Islam Gheddafi. Quest’ultimo ha personalmente consegnato ieri la candidatura alle elezioni presidenziali nel centro elettorale di Sebha, capoluogo della regione meridionale del Fezzan. (Lit)