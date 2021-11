Cina: vendita di beni al dettaglio in aumento del 4,9 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio in Cina hanno registrato un incremento del 4,9 per cento su base annua nel mese di ottobre, totalizzando un valore di 633 miliardi di dollari. Lo riferisce l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs), precisando che l'acquisto dei beni di consumo è aumentato del 9,4 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2019. Secondo il portavoce della Nbs, Fu Linghui, i dati riflettono la rinnovata vitalità del mercato domestico, penalizzato negli ultimi anni dalla pandemia di Covid-19 e dai cambiamenti occorsi nell'arena internazionale. In merito al futuro, il portavoce ritiene che una più ampia occupazione, l'aumento del reddito residenziale e il miglioramento della rete di previdenza sociale sosterranno ulteriormente la crescita dei consumi.(Cip)