Usa: ex deputato democratico Beto O'Rourke annuncia candidatura a governatore del Texas

- L'ex rappresentante democratico Beto O'Rourke ha annunciato la sua candidatura alla carica di governatore dello Stato del Texas. O'Rourke, membro della Camera dei rappresentanti dal 2013 al 2019, ha annunciato la propria candidatura in un'e-mail di raccolta fondi ai sostenitori, dove si è presentato come un candidato per l'unità e si è scagliato contro "le politiche marginali e l'incompetenza che vediamo oggi in Texas". "Mi candido come governatore per servire tutto il popolo del Texas", ha detto. "Credo che l'unico modo per ottenere grandi cose per questo stato sia prenderci cura l'uno dell'altro e andare avanti insieme", ha aggiunto. O'Rourke sfiderà così il governatore uscente, il repubblicano Greg Abbott, in carica dal 2015 e in corsa per un secondo mandato alle elezioni in programma il prossimo 11 dicembre.(Nys)