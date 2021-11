Sanità: prevenzione e vaccini, le regole "auree" contro il papillomavirus a convegno #regalatevilasalute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ospiti illustri della comunità scientifica, la partnership della Lega Basket Serie A, il contributo della Ibsa Farmaceutici Italia e quattro regole d’oro da osservare per tutelare la salute sessuale. Si è tenuto oggi a Milano il convegno #regalatevilasalute, con lo scopo di esplorare il tema delle malattie sessualmente trasmissibili anche alla luce del post-pandemia, con una particolare attenzione al Papilloma Virus, contro il quale è fondamentale ricorrere all’arma del vaccino. Ospiti e promotori dell’incontro erano il professore di ostetricia e ginecologia Sergio Pecorelli, il dirigente medico Silvia Bonetti, il virologo Roberto Burioni, il direttore di ginecologia dell’istituto clinico città di Brescia Carlo Gastaldi e il professore di endocrinologia e sessuologia, Emmanuele Jannini. Sono quattro i punti fondamentali che i relatori hanno delineato in merito alla salute sessuale. In primo luogo, è stato sottolineato come quest’ultima sia un importante “bio-marker” della salute dell’individuo, e sia quindi importante non trascurare eventuali problemi riscontrati durante l’intimità di coppia. “Le disfunzioni sessuali sono infatti forse il più sensibile marcatore di altre patologie”, ha sottolineato il professor Emanuele Jannini. Un secondo punto fondamentale è l’educazione alla prevenzione partendo dalla giovane età. “Non possiamo non considerare – ha spiegato il professor Sergio Pecorelli - che le malattie sessualmente trasmissibili, se trascurate, possono causare nel tempo complicanze importanti, come l’infertilità o la difficoltà nell’avere figli”. Per questo, ha continuato il professore, è fondamentale “che si diffonda la cultura dell’educazione sessuale, che andrebbe spiegata ai ragazzi e alle ragazze già dalla giovanissima età”. (segue) (Rem)