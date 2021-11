Sanità: prevenzione e vaccini, le regole "auree" contro il papillomavirus a convegno #regalatevilasalute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo dei punti chiave, esposto dal virologo Roberto Burioni, è quello dell’importanza dei vaccini, in particolare nel contrasto all’Hpv (Papilloma Virus) e all’Epatite B. “Nell’ultimo anno e mezzo – ha dichiarato Burioni – a causa delle restrizioni che sono state imposte dal Covid-19 tante persone hanno rimandato o hanno omesso le vaccinazioni. Inoltre nell’ultimo anno si è manifestato sempre di più in tutta la drammaticità il problema della diffidenza nei confronti di tutte le vaccinazioni, basata su sentimenti irrazionali e di superstizione”. La vaccinazione, ha però sottolineato il virologo, resta invece il principale strumento di difesa non solo verso il Coronavirus, ma anche nei confronti di malattie come l’Hpv, che “sta vivendo una recrudescenza intergenerazionale. L’ultima delle quattro regole è invece quella di non vivere la protezione come senso di sfiducia verso l’altro, stando invece attenti ai rapporti a rischio. “È importante che durante l’intimità ci si doni sempre nel pieno rispetto dell’altra persona – ha evidenziato la dottoressa Silvia Bonetti – perché la gioia della condivisione e del piacere diventino anche salute. È quindi fondamentale che l’oggi venga vissuto con responsabilità, perché possa garantire un domani felice e sicuro, quindi è estremamente importante proteggersi contro i rapporti a rischio”. (Rem)