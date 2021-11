Gioco: Angelozzi (Lottomatica), pandemia ha mostrato che la legalità argina l’illegalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ci ha ricordato che il gioco legale costituisce un’arma fondamentale per arginare l’illegalità. Lo ha dichiarato Guglielmo Angelozzi, amministratore delegato di Lottomatica, a margine della presentazione del “Rapporto Lottomatica-Censis sul gioco legale”. “In questi due anni, e in particolare nei 12 mesi in cui siamo stati chiusi, circa 20 miliardi si sono spostati dai circuiti legali a quelli illegali”, ha proseguito Angelozzi, tanto che “c’è stata un’operazione di Polizia e un sequestro ogni due giorni” e “migliaia di siti che non operano attraverso concessionarie italiane e portano i flussi all’estero sono stati intercettati dalle forze di Polizia e dai monopoli di Stato”. La pandemia può dunque essere considerata “la prova provata di un’affermazione che 15 anni fa il regolatore riteneva vera”, quando decise di “normare il mercato non regolato che preesisteva proprio perché aveva la consapevolezza che c’era una domanda gestita attraverso un’offerta illegale o borderline”, ha aggiunto. Per questo, Angelozzi ha ribadito l’importanza del report Censis-Lottomatica al fine di “analizzare e comprendere” un settore come quello del gioco, che ha un ruolo importante all’interno della società e che deve essere studiato con “oggettività”, in modo da evitare di operare solo “attraverso pregiudizi”. (Rin)