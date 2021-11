Donbass: Putin firma decreto su sostegno umanitario a popolazione di Donetsk e Luhansk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha firmato un decreto sulla concessione di sostegno umanitario alla popolazione delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk (Dpr) e Luhansk (Lpr), guidate da ribelli separatisti filorussi in Ucraina orientale. La decisione di sostenere i residenti delle due sedicenti repubbliche è stata assunta sullo sfondo del blocco economico da parte delle autorità ucraine e della pandemia di coronavirus in corso, come si legge nel decreto. (Rum)