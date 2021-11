Libia: Commissione elettorale cancella post in cui bocciava la candidatura di Gheddafi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta Commissione elettorale della Libia ha prima annunciato e poi cancellato su Facebook un post che bocciava la candidatura di Saif al Islam Gheddafi alla presidenza del Paese nordafricano. “Di fronte all'attuale destabilizzazione e alla chiusura degli uffici a causa della candidatura di Saif al Islam Gheddafi, la Commissione ha deciso di respingere la candidatura di Saif al Islam Gheddafi alle prossime elezioni presidenziali”, si leggeva nel messaggio rimasto online per circa cinque minuti sulla pagina Facebook ufficiale dell’organismo libico. Non è la prima volta che i social media manager dell’Alta commissione elettorale rimuovono un post. Lo scorso 2 novembre, era stato cancellato un messaggio recante le 14 condizioni per candidarsi alle elezioni presidenziali. Il presidente della Commissione, Imad al Sayeh, aveva parlato in questa circostanza di un banale “errore”. (Lit)