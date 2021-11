Lombardia: Bolognini, da Regione ok a intesa con ministro per contrastare disagio giovanile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sostenere iniziative, attività e progetti mirati a favorire la ripresa della socialità tra i giovani e a contrastare il disagio giovanile. Sostegno che appare quanto mai fondamentale anche alla luce degli ultimi, spiacevoli, fatti di cronaca che a Milano, soprattutto in zona Darsena, hanno visto protagoniste delle bande giovanili". Stefano Bolognini, assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, spiega così il significato del provvedimento approvato dalla Regione Lombardia d'intesa con il Dipartimento delle Politiche Giovanili del Governo. "La nostra proposta - chiarisce l'assessore Stefano Bolognini - è già stata condivisa con il ministro Dadone, in occasione della sua visita del 25 ottobre a Palazzo Pirelli. Vogliamo stanziare 1,6 milioni di euro, cofinanziati da Regione Lombardia, per progetti da attuare direttamente sul territorio che possano efficacemente rafforzare le azioni di contrasto ai fenomeni di disagio giovanile aumentati, purtroppo, durante il periodo pandemico. E, purtroppo, conferme di questo giungono anche dalle notizie di cronaca, soprattutto nei capoluoghi, con gli ultimi episodi riportati dalla stampa a Milano, nella zona della Darsena". (segue) (Com)